Turkcell, 5G uyumlu nubia Neo 3'ü, kasım ayı boyunca sunacağı uygun ödeme koşullarıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell 5G uyumlu telefonların ve akıllı cihazların oranını artırma hedefiyle gerçekleştirdiği işbirliklerini sürdürüyor.

Gelişmiş donanımıyla dikkati çeken nubia Neo 3 5G cep telefonları, Türkiye'de ilk kez Turkcell mağazalarında ve Pasaj'da satışa sunuldu.

Cihaz, kasım ayı boyunca yalnızca Turkcell mağazalarında ve Pasaj'da satışa çıkıyor.

nubia ailesinin yüksek performanslı, yapay zeka destekli ve yüksek pil kapasiteli ürünü Neo 3 5G'de, Turkcell Uygulaması, TV+, fizy, BiP, lifebox, ve Game+ dijital servisleri de kurulu geliyor.

Turkcell avantajları arasında 3 aylık fizy Premium, 2 aylık TV+ ve 1 aylık Game+ Premium üyelikleri de yer alırken, kampanya kapsamında Turkcell'lilere özel, ilk ay 20 GB hediye internetiyle satışa sunulan cihaz, yapay zeka oyun özellikleri ve tetik tuşlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor.

Oyunseverlerin, genç kullanıcıların ve performans tutkunlarının tercihi olmaya aday nubia Neo 3, 5G uyumlu güçlü donanımıyla dikkati çekiyor.

Cihaz, 20 GB'a kadar genişletilebilir RAM kapasitesiyle yüksek performans sunarken, 6000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi sağlıyor. 6,8 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip ekranıyla her koşulda akıcı ve canlı görüntü deneyimi sunuyor.

- 5G uyumlu cihaz kullanımının arttırılması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, nubia ile yaptıkları işbirliğinin Turkcell'in 5G uyumlu akıllı cihazları yaygınlaştırma vizyonunun uzantısını olduğunu belirtti.

Gerek altyapı gerekse operasyonel anlamda 5G için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Özdal, 'Bu sürecin en önemli adımlarından biri, 5G uyumlu cihazların kullanım oranını artırmak. Şu anda ülkemizde bu oran 25 seviyesinde.' ifadesini kullandı.

Özdal, şirket olarak bu oranı yükseltmek ve kullanıcıların 5G'ye kolay erişebilmesi için yerli ve yabancı üreticilerle işbirlikleri yaptıklarını aktardı.

Neo 3 5G'nin Türkiye'de ilk kez Turkcell aracılığıyla kullanıcıyla buluşmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Özdal, 'Türkiye'de üretilen bu cihazı, Turkcell güvencesi, avantajlı ödeme koşulları ve dijital servislerimizle birlikte sunuyoruz. Amacımız, ülkemize Turkcell kalitesinde 5G deneyimi yaşatmak, bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Nubia Türkiye Ülke Müdürü Jack Zhu da Turkcell'in güçlü 5G altyapısının Neo 3 5G'nin özelliklerini en üstü seviyede yansıttığını vurguladı.

Zhu, cihazın performansı ve tasarımı erişilebilir fiyat avantajıyla birlikte sunduğuna dikkati çekerek, Turkcell işbirliği sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.