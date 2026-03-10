Sosyal Medyada APP Plaka Tartışması Büyüdü

Son günlerde sosyal medyada yayılan APP plaka iddiaları araç sahipleri arasında büyük bir kafa karışıklığı oluşturdu.

Bazı paylaşımlarda tüm plakaların değiştirileceği ve yüksek cezalar uygulanacağı iddia edilince birçok kişi plakasını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Ancak trafik uzmanları ve yetkililer, bu iddiaların önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Ceza İddiaları Plaka Değiştirme Kuyruğu Oluşturdu

Standart dışı plaka kullanan sürücülere yüksek cezalar uygulanabileceği yönündeki bilgiler sosyal medyada hızla yayıldı.

İddialara göre ilk tespitte yaklaşık 140 bin TL, tekrarında ise 280 bin TL ceza uygulanabileceği söylentileri birçok sürücüyü endişelendirdi.

Bu durum bazı şehirlerde plaka değişim noktalarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

APP Plaka Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

1- “Tüm eski plakalar geçersiz olacak”

Yanlış, yetkili kurumlar tarafından üretilmiş ve standartlara uygun eski plakalar geçerliliğini koruyor.

2- “Karekod yoksa plaka sahte”

Yanlış, karekod uygulaması daha çok yeni tescil edilen araçlarda bulunuyor. Eski plakaların üzerinde karekod olmaması normal kabul ediliyor.

3- “APP plaka yasağı yeni çıktı”

Yanlış, standart dışı plaka kullanımı uzun yıllardır mevzuata aykırı kabul ediliyor.

4- “Plakası farklı görünen herkes ceza alacak”

Yanlış, ceza sadece ölçü, font ve standartlara uymayan plakalar için uygulanıyor.

5- “Devlet tüm plakaları değiştirecek”

Yanlış, sadece standart dışı APP plaka kullananların plakasını değiştirmesi gerekiyor.

6- “APP plaka sadece estetik fark”

Yanlış, APP plakalar genellikle kalın yazı karakteri ve farklı ölçülerle basıldığı için resmi plaka standartlarını karşılamıyor.

7- “APP plakanın cezası çok düşük”

Yanlış, standart dışı plaka kullanımı durumunda para cezası uygulanabiliyor ve plakanın değiştirilmesi istenebiliyor.

Gerçek Plakada Hangi Özellikler Bulunur?

Türkiye’de tescil plakaları belirli güvenlik standartlarına göre üretilir.

Resmi plakaların üzerinde bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:

Ay yıldız ve TR güvenlik işaretleri

Yansıtıcı kaplama yüzeyi

Plaka doğrulama için karekod ve seri numarası

Sahteciliği önleyen özel hologramlar

Standart ölçü ve font kullanımı

Bu güvenlik özellikleri sahte veya modifiye plakaların tespit edilmesini kolaylaştırır.

APP Plaka Nasıl Anlaşılır?

APP plakalar genellikle görsel olarak kolayca fark edilir.

En yaygın belirtiler şunlardır:

Harf ve rakamların kalın ve büyük yazılması

Harf aralıklarının standart dışı olması

Parlak veya aşırı yansıtıcı yüzey

Mühür ve hologram kalitesinin düşük olması

TR logosunda renk farklılıkları

Bu tür plakalar plaka tanıma sistemlerinin (PTS) doğru çalışmasını da zorlaştırabiliyor.

Uzmanlardan Araç Sahiplerine Uyarı

Eğer araç plakası resmi standartlara uygun şekilde üretilmişse, herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmuyor.

Ancak modifiye edilmiş veya standart dışı APP plaka kullanan sürücülerin plakalarını yenilemeleri öneriliyor.