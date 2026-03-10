TBMM Grup Toplantısında Sert Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, özellikle son günlerde Türk hava sahasında yaşanan füze ve insansız hava aracı olaylarına değinerek uluslararası aktörlere dikkat çeken mesajlar verdi.

“Kasti Olmadığına İnanmak İstiyoruz”

Konuşmasında İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik mühimmat olayına değinen Bahçeli, bu durumun kasıtlı olmadığına inanmak istediklerini ifade etti. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunun kasti olmadığına inanmak istiyoruz. Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Her ülke aklını başına almalıdır.”

“Bölgemizi Tehlikeli Bir Akıl Tutulması Sardı”

Orta Doğu’daki gerilime dikkat çeken Bahçeli, bölgede yaşanan savaş ve karşılıklı saldırıların büyük riskler taşıdığını söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 11 gündür devam ettiğini hatırlatan Bahçeli, bölgede yalnızca askeri değil aynı zamanda psikolojik ve dijital savaşın da yaşandığını dile getirdi.

Bahçeli, bölgede yaşanan gelişmeleri “çok tehlikeli bir akıl tutulması” olarak nitelendirdi.

“Türkiye Yol Geçen Hanı Değildir”

Türk hava sahasına yönelik tehditlere karşı Türkiye’nin kararlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin güvenliğinin asla hafife alınamayacağını belirtti.

Bahçeli konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin de yol geçen hanı olmadığını, canı sıkılanın, keyfiyetinin füze ateşleyeceği bir ülke olarak görülemeyeceğini de ihtiyaklı ve temkinli bir dille beyan ediyoruz. Elbette Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan, Siyonist, emperyalist bir komployu da ihmal veya göz ardı etmiyoruz.”

“Bir Daha Füze Görmek İstemiyoruz”

Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan hava sahasında benzer olayların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak komşu ülkelere hassasiyet çağrısında bulundu.

“Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir. Türkiye ile Azerbaycan arasına nifak tohumları ekmeye çalışanları reddediyoruz, tedavüldeki yaygın fitneleri elimizin tersi ile itiyoruz."

Bahçeli ayrıca Türkiye ile İran arasında gerilim oluşturmak isteyen çevrelere de dikkat çekerek, bölgedeki provokasyonlara karşı temkinli olunması gerektiğini ifade etti.