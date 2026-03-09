Kahramanmaraş Voleybolunda Tarihi Başarı

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Onikişubat Belediyespor, sezon boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Ankara’da oynanan final etabı karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 mağlup eden Kahramanmaraş temsilcisi, büyük bir başarıya imza atarak Efeler Ligi’ne yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Onikişubat Belediyespor, Türkiye voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı.

Normal Sezonu Zirvede Tamamladı

Kahramanmaraş ekibi sezon boyunca etkili bir performans ortaya koydu. Onikişubat Belediyespor, normal sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın 20’sini kazanarak ligi zirvede tamamladı.

Final etabındaki galibiyetle birlikte şampiyonluğa ulaşan takım, Kahramanmaraş spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Onikişubat Belediyespor – TVF Spor Lisesi Maçı Ne Zaman?

Şampiyonluğun ardından Kahramanmaraş temsilcisi bir karşılaşmaya daha çıkacak.

TVF Spor Lisesi ile Onikişubat Belediyespor arasındaki mücadele:

Tarih: 10 Mart 2026 Salı

Saat: 16.00

Yayın: TVF Voleybol TV YouTube kanalı

Karşılaşma, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi TVF Voleybol TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Efeler Ligi İçin Geri Sayım Başladı

Onikişubat Belediyespor’un elde ettiği bu başarı Kahramanmaraş’ta büyük sevinçle karşılandı. Kentin voleybol tarihinde yeni bir sayfa açan temsilcimiz, 2026–2027 sezonunda Efeler Ligi’nde mücadele edecek.

Taraftarlar ise hem yaklaşan maçları hem de şampiyonluk kutlamalarını heyecanla bekliyor.