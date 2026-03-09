Ramazan ayıyla birlikte Kahramanmaraş’ta iftar sofraları vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Cevizli Park’ta bu yıl ilk kez başlatılan proje kapsamında kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaş birlikte oruç açıyor.

Program kapsamında hazırlanan yemeklerde ise Kahramanmaraş mutfağının geleneksel lezzetleri ön plana çıkarılıyor.

İftar Sofralarının Gözdesi: Patlıcan Kebabı

İftar sofralarında en çok dikkat çeken lezzetlerden biri ise Kahramanmaraş usulü patlıcan kebabı oluyor.

Kuzu etiyle hazırlanan ve yöre mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan patlıcan kebabı, Ramazan akşamlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş mutfağının karakteristik lezzetlerinden biri olan bu yemek:

yağlı kuzu kıyması

patlıcan

biber

domates

ile hazırlanıyor.

Lezzetine lezzet katan kuyruk yağı, biber salçası ve pul biber ise kebaba kendine özgü güçlü bir aroma kazandırıyor.

Tepside ve Şişte Pişiriliyor

Kahramanmaraş’ta patlıcan kebabı genellikle patlıcan dilimleri ile köftelerin sırayla dizilmesiyle tepside hazırlanıyor.

Fırında pişirilen bu lezzet “patlıcan kebabı tava” olarak sofralara geliyor. Ancak bazı restoran ve lokantalarda kebap şişe dizilerek odun ateşinde de hazırlanıyor.

Bu yöntem, kebaba daha yoğun bir aroma kazandırarak iftar sofralarını adeta bir lezzet şölenine dönüştürüyor.

Ramazan’da Dayanışma Sofraları Kuruluyor

Ramazan ayının manevi atmosferi Kahramanmaraş’ta sadece sofralarda değil, dayanışma kültüründe de yaşatılıyor.

Kentte birçok esnaf ve gönüllü, hazırlanan patlıcan kebaplarını iftar saatinde depremzede vatandaşlara ikram ederek dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergiliyor. Bir araya gelen vatandaşlar hem iftar yapmanın huzurunu yaşıyor hem de Ramazan’ın paylaşma ruhunu birlikte hissediyor.

Kahramanmaraş’ta kurulan bu iftar sofraları, Ramazan ayının bereketini, birlik ruhunu ve Maraş mutfağının zenginliğini aynı sofrada buluşturmayı sürdürüyor.