Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren programın altıncı durağı olan Elbistan’da vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Elbistan İlçe Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaş kurulan geniş sofralarda bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı.

Özenle hazırlanan iftar menülerinin ikram edildiği programda, Ramazan’ın bereketi ve paylaşma ruhu salona hâkim oldu. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikte aileler, gençler ve çocuklar aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi iklimini birlikte yaşadı.

Programda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Göreve geldiği günden bu yana Elbistan için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyerek, İçme suyundan ulaşıma, altyapıdan çevre projelerine çeşitli projelerinde yapıldığına dikkat çekti.

Ayrıca başkan Görgel Elbistan’a yapılan yatırımları şöyle sıraladı:

"325 km içmesuyu, 90 km kanalizasyon, 12 km yağmursuyu hattı, 14 depo, 11 kaptaj ve 9 sondaj çalışmasıyla 1,4 Milyar TL’lik altyapı yatırımı, 727 Milyonluk yatırımla 227 km içmesuyu hattı ve 5 depo, Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nün içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Akdere İsale Hattı çalışmaları devam ediyor. 88 kilometre asfalt ve 142 Milyon TL yol bakım onarım çalışması, 50 bin m² parke ve bazalt çalışması – 357 Milyon TL 800 Milyon TL’lik Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, 20 Milyon TL’yi aşan yatırımla Elbistan Terminali güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Şehrimizin üretim gücünü artıracak projelerle; Küçükyapalak ve Doğan mahallelerinde 2.700 dekar alanda kurulacak Elbistan Besi OSB için imar uygulama planları onaylandı. 25 bin büyükbaş kapasitesiyle Türkiye’nin sayılı entegre besicilik merkezlerinden biri olacak. Fen Lisesi Çiçek Mahallesi, Yapraklı ve Kur’an Kursu bölgelerinde 3 halı sahanın yapımı devam ediyor. Çevre yatırımlarımız kapsamında; 685 Milyon TL’lik Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi, 20 Milyon TL’lik Katı Atık Transfer İstasyonu, Vahşi Çöp Depolama Sahasının Taşınması, 23 ayda 56 Milyon TL sosyal destek

2 Milyon TL tarımsal destek sağlandı” diyerek sözlerine son verdi.