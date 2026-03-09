Kahramanmaraş Çarşısında Bayram Hareketliliği

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta çarşı ve pazarlar hareketlenmeye başladı. Özellikle bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramları arasında yer alan şeker, lokum ve çikolata çeşitleri, tezgâhlarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Kent merkezindeki birçok esnaf, vitrinlerini bayrama özel hazırlarken, rengârenk şekerler ve çeşit çeşit lokumlar çarşıya ayrı bir canlılık katıyor.

Lokum ve Şeker Tezgâhları İlgi Görüyor

Bayram alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlar, hem evlerine ikramlık almak hem de yakınlarına götürecekleri hediyeleri seçmek için tezgâhları tek tek geziyor.

Tezgâhlarda: çeşit çeşit lokumlar, renkli bayram şekerleri, çikolata ve draje çeşitleri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Özellikle lokum tezgâhlarından yayılan tatlı kokular ve rengârenk şekerlerin oluşturduğu görüntü, şehirde bayram heyecanını daha da artırıyor.

Esnaf Bayram Yoğunluğundan Memnun

Kahramanmaraşlı esnaflar ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşıdaki hareketliliğin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Esnaf, vatandaşların bayram ziyaretleri için şeker, lokum ve çikolata alışverişi yaptığını belirterek önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getiriyor.

Kahramanmaraş’ta Bayram Coşkusu Şimdiden Hissediliyor

Bayram hazırlıklarıyla birlikte Kahramanmaraş’ta çarşıların canlanması, şehirde bayram coşkusunun şimdiden hissedildiğini gösteriyor.

Vatandaşlar hem alışveriş yapmanın hem de yaklaşan bayramın heyecanını yaşarken, kentte kurulan tezgâhlar Ramazan Bayramı’nın bereketini ve geleneksel bayram kültürünü yaşatmaya devam ediyor.