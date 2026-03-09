Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitim odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle birlikte paylaşmak amacıyla özel bir programa daha imza atmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda 10 Mart Salı günü “Büyük Gençlik İftarı” düzenlenecek. Binlerce gencin bir araya geleceği program, Kahramanmaraş Üniak iş birliğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu gençler arasında güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, üniversite öğrencileri ve gençler aynı sofrada iftar yaparak Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşayacak.

Programın, gençler arasında dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi hedefleniyor. Büyük Gençlik İftarı, yalnızca bir iftar programı olmanın ötesinde gençlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, yeni dostlukların kurulabileceği ve Ramazan’ın paylaşma kültürünün hep birlikte yaşanabileceği özel bir buluşma olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek Büyük Gençlik İftarı’na tüm gençler davet edildi.