Asayiş birimlerince yürütülen yoğun mesai neticesinde; 30.827 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 139 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele Geçirilenler: 7 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 5 kesici delici alet ve toplamda 65 adet fişek/kartuş.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen 82 ayrı müdahalede; 87 şüpheli yakalandı, bunlardan 9’u tutuklandı. Ele Geçirilenler: 121,27 gr metamfetamin, 55,53 gr bonzai, 17,92 gr esrar, 416 adet sentetik ecza ve 769 adet Ecstasy/Captagon hap.

Trafik Denetimleri ve Tescil

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde rekor sayılara ulaşıldı:

27.490 araç ve 2.114 motosiklet kontrol edildi. 2.823 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 156 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 2.657 alkol kontrolü yapılırken, 76 araç abartı egzoz, 271 kişi ise belgesiz araç kullanımı nedeniyle ceza aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM)

KOM ekiplerinin operasyonları sonucunda 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele Geçirilenler: 342 adet kaçak telefon, 447 adet emtia, 30 kg tütün, 1370 paket dolu makaron, 55 kutu makaron ve 1 adet sahte çek.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele

Düzensiz göçle mücadele kapsamında: 2.256 şahıs sorgulandı, 78 araç denetlendi. 21 şahıs GÖKSEM'e (Geri Gönderme Merkezi) teslim edilirken, aranan 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.