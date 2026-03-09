Kahramanmaraş’ta SMA Tip-1 hastalığıyla mücadele eden küçük Ali Yıldırım için başlatılan yardım kampanyasında büyük üzüntü yaşandı. Kent genelinde çeşitli iş yerlerine bırakılan bağış kutularından birinin içindeki paraların çalındığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Yıldırım’ın tedavisine destek olmak amacıyla gönüllüler tarafından yürütülen kampanya kapsamında birçok noktaya bağış kutuları yerleştirildi. Vatandaşların duyarlılığıyla toplanan bağışların bulunduğu kutulardan birinin içindeki paraların çalındığı fark edilince durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, şüphelilerin bağış kutularını alarak olay yerinden uzaklaştıkları anların yer aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, çalınan bağış kutularındaki paranın miktarıyla ilgili inceleme de devam ediyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını belirtti.