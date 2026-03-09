Burdur'un Gölhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı.

Pazar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Nuray E. (41) ile iş yerine gelen ve eski eşi olduğu öğrenilen Fatih K. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Fatih K, Nuray E.'yi tüfekle bacağından yaraladı.

İş yeri sahibi İlyas B. (55) de tüfeğiyle ateş ederek Fatih K.'yi kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.