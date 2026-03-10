Petrol Tesislerine Saldırı Sonrası Şehir Duman Altında

İran’ın başkenti Tahran, petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların ardından yoğun duman ve kimyasal gaz bulutlarıyla kaplandı. Patlamalar sonrası çıkan yangınların oluşturduğu siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, şehirde hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğu bildirildi.

NBC News’e konuşan Tahranlı bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve nefes almakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Şehirde Gün Ortasında Karanlık

Bölge sakinleri, saldırıların ardından şehirde gökyüzünün kısa sürede karardığını belirtti. Vatandaşlar, havada keskin bir yanık kokusu olduğunu ve soludukları havanın ağızlarında acı bir tat bıraktığını dile getirdi.

Yoğun dumanın özellikle kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Yetkililerden Kimyasal Tehlike Uyarısı

İran Çevre Koruma Örgütü, saldırıların ardından atmosfere yüksek miktarda toksik gaz yayıldığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada özellikle hidrokarbon, kükürt ve azot oksit gazlarının havaya karıştığı belirtildi.

Yetkililer, oluşabilecek yağışların yüksek derecede asidik olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Uzmanlar, bu tür yağışların ciltte kimyasal yanıklara ve ciddi akciğer hasarına yol açabileceğini belirtiyor.

Petrol Depolarında Yangın

Tahran’ın kuzeyindeki Tecriş ve kuzeybatısındaki Şahran bölgelerinde bulunan petrol depolarında çıkan yangınların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü bildirildi.

Bazı cadde ve sokaklarda ise duman ve yağ kalıntıları nedeniyle siyah bir tabaka oluştuğu gözlemlendi.

İran’dan “Kimyasal Savaş” Suçlaması

İran Dışişleri Bakanlığı ise saldırılara sert tepki göstererek olayın “kasten yürütülen bir kimyasal savaş” olduğunu öne sürdü.

Yetkililer, saldırının yol açtığı çevresel risklerin hem şehirde yaşayan halk hem de bölge ekosistemi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Tahran’da yaşanan gelişmeler, bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı yönünde değerlendirmelere yol açtı.