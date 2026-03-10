Savcılıktan Resen Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, İstanbul’da görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının ilk duruşmasının ardından yapılan basın açıklamasındaki ifadeler nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Özel’in basın mensuplarına yaptığı açıklamada mahkeme heyetine yönelik kullandığı ifadelerin soruşturma konusu olduğu bildirildi.

“Hakaret” Suçlamasıyla İnceleme

Savcılık açıklamasında, Özgür Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında “hakaret” suçlamasıyla işlem başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan dosyasının ilk duruşması sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında ‘hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”

Dava Süreci Kamuoyunun Gündeminde

Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın, kamuoyunun yakından takip ettiği davayla bağlantılı olması nedeniyle siyasi gündemde de geniş yankı bulması bekleniyor.

Savcılık tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerin ardından süreçle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.