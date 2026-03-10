Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün önemli bir bölümünün taşındığı stratejik bir hat olarak biliniyor. ABD ve İran arasında yaşanan son açıklamalar ise bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini gösteriyor.

Hürmüz Boğazı Üzerinden Yeni Gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki olası hamlelerine sert tepki gösterdi.

Trump, İran’ın petrol sevkiyatını durdurmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD’nin güçlü bir karşılık vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer İran Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını engelleyecek bir adım atarsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır.”

“Hedefleri Kolayca Yok Edilebilir”

Trump açıklamasında, İran’ın böyle bir hamle yapmasının ciddi sonuçları olacağını savundu.

ABD’nin İran’a ait hedefleri kolaylıkla vurabileceğini ifade eden Trump, bu durumun İran’ın yeniden yapılanmasını dahi zorlaştırabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere bölgeden yoğun şekilde petrol taşıyan ülkeler için önemli olduğunu dile getirdi.

Trump Daha Önce de Açıklama Yapmıştı

ABD Başkanı Trump, 9 Mart tarihinde CBS News’e verdiği röportajda da Hürmüz Boğazı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şu anda bazı gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum.”

Bu sözler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İran’dan Karşı Hamle

Trump’ın açıklamalarına İran’dan da yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini duyurdu.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da artabileceği yönünde yorumlandı.