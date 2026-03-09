Uzmanlar Meclisi Kararı Duyurdu

İran’da ülkenin en üst makamı olan liderlik görevine yapılacak atama için Uzmanlar Meclisi olağanüstü toplandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından meclis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’in ezici çoğunlukla İran’ın üçüncü lideri olarak seçildiği duyuruldu.

Uzmanlar Meclisi, yeni liderin belirlenmesi sürecinin ABD-İsrail saldırılarının ardından titizlikle yürütüldüğünü ve yapılan olağanüstü toplantıda kararın kesinleştiğini açıkladı.

İran Ordusu ve Devrim Muhafızlarından Destek

Yeni liderin açıklanmasının ardından İran silahlı kuvvetlerinden peş peşe destek mesajları geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, ülkenin güvenliğinin yeni liderin komutası altında korunmaya devam edeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Tebrik Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Mücteba Hamaney’e tebrik mesajı gönderdi.

Pezeşkiyan mesajında, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için ulusal birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek yeni liderin İran’ı güçlü bir şekilde yöneteceğine inandığını ifade etti.