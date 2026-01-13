Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar ve araştırma ekibi, beyin kanserinin en agresif türlerinden biri olan glioblastomaya karşı dikkat çekici bir bilimsel başarıya imza attı. Yapılan deneylerde, “EdU” adı verilen molekülün kemoterapide yaygın kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanması sonucu, ölümcül tümörlerin farelerde tamamen yok edildiği belirlendi.

23 Günde Tümörler Temizlendi

Araştırma sonuçlarına göre, deney farelerinde glioblastoma tümörleri yaklaşık 23 gün içinde tamamen ortadan kalktı. Tedavi uygulanan deneklerin yaşam süresinde de belirgin bir artış gözlemlendi. En dikkat çekici noktalardan biri ise tedavinin sağlıklı hücrelere zarar vermeden etkili olması oldu.

Bilim Dünyasında Büyük Yankı

Bilim çevrelerinde geniş yankı uyandıran çalışma, özellikle mevcut tedavi seçenekleri sınırlı olan glioblastoma hastaları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu yöntemin ilerleyen süreçte insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini vurguluyor.

“Umut Verici Ama Zaman Gerekli”

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar, elde edilen bulguların temel bilim açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu gelişmeler elbette memnuniyet ve umut verici. Ancak insan deneylerine geçilmesi ve klinik kullanıma girmesi için en az iki yıllık bir zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Aziz Sancar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Kamuoyuna Duyuru Güneş’te güçlü patlamalar ve Dünya'ya etkileri İçeriği Görüntüle Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim. Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir. Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim. Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır. Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla"

Araştırma, henüz deneysel aşamada olsa da, beyin kanseriyle mücadelede geleceğe dair güçlü bir umut ışığı yakmış durumda.