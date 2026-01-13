Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarına da yaymaya hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 1 Mayıs 2026’dan itibaren konut ve arsa gibi taşınmazların satışında ödeme işlemlerinin bu sistem üzerinden yapılması zorunlu hale gelecek.

Yeni uygulamayla birlikte, taşınmaz satışlarında bedelin nakit, havale veya EFT yoluyla ödenmesi durumunda, para transferi tapu devriyle eş zamanlı olarak güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece alıcı ve satıcı arasındaki doğrudan para alışverişinden kaynaklanan dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık ve kayıt dışı işlem risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kurumlar ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen değerlendirmelerin ardından düzenlemeye son şeklin verilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, taşınmaz satışlarında daha şeffaf, kayıtlı ve güvenli bir ödeme süreci hayata geçirilmiş olacak.