3. Cemre Toprağa Düştü

Türk halk kültüründe baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin üçüncüsü ve sonuncusu 5–6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düştü. Cemrelerin tamamlanmasıyla birlikte doğanın uyanmaya başladığı ve kışın etkisinin giderek azaldığı kabul ediliyor.

Halk inanışına göre toprağa düşen cemre, bitkilerin canlanmasını, ağaçların tomurcuklanmasını ve doğanın yeniden yeşermesini simgeliyor.

Cemre Nedir?

“Cemre” kelimesi Arapça kökenli olup kor, ateş ve sıcaklık anlamına gelir. Halk takviminde cemrelerin düşmesi, doğanın kademeli olarak ısınmasını temsil eder.

İnanışa göre cemreler yaklaşık birer hafta arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer.

2026 Cemre Tarihleri

2026 yılında cemrelerin düşme tarihleri şöyle gerçekleşti:

1. Cemre (Havaya): 19–20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26–27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5–6 Mart 2026

Üçüncü cemrenin de düşmesiyle birlikte cemre süreci tamamlanmış oldu.

Nevruz’un Habercisi

Cemrelerin tamamlanması aynı zamanda baharın resmi başlangıcı kabul edilen Nevruz Bayramı’nın da yaklaştığının işareti olarak görülüyor.

Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz, doğanın yeniden canlanmasını ve baharın gelişini simgeliyor.

Kış Yerini Bahara Bırakıyor

Üçüncü cemrenin de düşmesiyle birlikte halk takvimine göre kış mevsimi yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlıyor. Cemre sürecinin tamamlanması, doğanın uyanışının ve baharın gelişinin en önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.