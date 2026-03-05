Üniversiteler Afetlere Karşı Daha Hazırlıklı Olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen “Afete Hazır Üniversite Afete Hazır Türkiye” iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çiftçi, söz konusu protokol ile “Afete Hazır Üniversite” hedefini resmiyete kavuşturduklarını belirtti.

“Afet Yönetimi Afet Olmadan Önce Başlar”

Bakan Çiftçi, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremleri hatırlatarak, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Afet yönetiminin kriz anında başlayan bir süreç olmadığını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Afet yönetimi kriz anında başlatılacak bir süreç değildir. Afet olmadan önce başlayan, bilimle, eğitimle ve planlamayla yürütülen bir süreçtir. Devletimizin tüm kurumlarıyla, milletimizin birlik ruhuyla ortaya koyduğu dayanışma, tüm zorlukların aşılabileceğini göstermiştir.”

Üniversitelerde Afet Dersleri Yaygınlaşacak

İmzalanan protokol kapsamında üniversitelerde afet yönetimi, risk azaltma ve gönüllülük alanlarında ders ve eğitim programları teşvik edilecek.

Çiftçi, farklı disiplinlerde afet temalı seçmeli derslerin yaygınlaştırılacağını belirterek lisansüstü düzeyde araştırmalar ve ortak AR-GE projeleriyle bilimsel bilginin uygulamaya aktarılacağını ifade etti.

Afet yönetiminin yalnızca mühendislik alanıyla sınırlı olmadığını belirten Çiftçi, sosyoloji, psikoloji, iletişim ve şehir planlaması gibi alanların da bu süreçte önemli rol oynadığını söyledi.

Üniversite Kampüslerinde Tatbikat Yapılacak

Protokol kapsamında üniversitelerde AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci toplulukları kurulacak.

Bu topluluklara katılan öğrencilere katılım belgesi ve sertifika verileceğini belirten Çiftçi, üniversite yerleşkelerinde yılda en az bir kez afet tatbikatı yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Saha uygulamaları ve simülasyon çalışmalarının afet eğitimlerini daha etkili hale getireceği ifade edildi.

Deprem Sürecinde Üniversiteler Büyük Destek Sağladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 6 Şubat depremleri sonrasında üniversitelerin kısa sürede organize olduğunu belirterek kampüslerin barınma alanı olarak kullanıldığını, akademik ve teknik destek sağlandığını ve öğrencilerin gönüllü faaliyetlerde aktif rol aldığını ifade etti.

Bu deneyimin şimdi kurumsal bir iş birliği ile daha güçlü hale getirileceğini vurguladı.

Amaç: Afetlere Karşı Daha Dirençli Bir Türkiye

AFAD ile YÖK arasında imzalanan protokolle üniversitelerde afet farkındalığının artırılması, afet risklerinin azaltılması, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üniversitelerin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol ayrıca üniversitelerde kurulacak afet yönetimi ekiplerinin eğitimi ve AFAD akreditasyon sistemiyle uyumlu şekilde sertifikalandırılmasını da kapsıyor.