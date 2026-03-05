Kapıkule’de Şüpheli TIR Mercek Altına Alındı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR şüpheli bulunarak takibe alındı.

X-Ray Taramasında Şüpheli Yoğunluk Tespit Edildi

Ekiplerin detaylı incelemesinde şüpheli araç X-Ray taramasından geçirildi. Tarama sırasında araç içerisinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine operasyon genişletildi.

Ardından narkotik dedektör köpeği “Bodri”nin de katıldığı detaylı arama gerçekleştirildi.

1 Ton 413 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde 1 ton 413 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 271 milyon TL olduğunu açıkladı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili adli sürecin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi.

“Zehir Tacirleriyle Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirlerine yönelik operasyonların 2026 yılında da aralıksız devam edeceği ifade edildi.