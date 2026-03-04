Füze Hatay Üzerinde İmha Edildi

İran’dan ateşlendiği belirtilen bir füze, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Hatay bölgesinden Türkiye hava sahasına yöneldi. Füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından yapılan müdahaleyle havada imha edildi.

Önleyici füzenin bir parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık bir alana düştüğü öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Süreç Anlık Olarak Takip Edildi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilgili kurumların gelişmeleri anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin hava sahası ve topraklarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Türkiye’den Net Mesaj: Gerekli Adımlar Atılacak

Yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu ifade edildi.

Toprakların ve hava sahasının korunmasına yönelik gerekli her türlü adımın tereddütsüz şekilde atılacağı belirtilirken, olası hasmane tutumlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılığın verileceği kaydedildi.

NATO ve Müttefiklerle İş Birliği Sürüyor

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin süreç boyunca NATO ve müttefik ülkelerle istişare ve iş birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilirken, olası risklere karşı gerekli savunma tedbirlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Gerilimin Artmaması İçin Uyarı

Yetkililer, bölgedeki tüm taraflara gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına neden olabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dezenformasyona Karşı Uyarı

Süreçle ilgili olarak medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına da uyarıda bulunuldu. Teyide muhtaç ve kamuoyunda paniğe neden olabilecek paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, resmî makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Barış ve Diplomasi Vurgusunu Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve diyalog ortamının korunması için diplomatik çabalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye’nin, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi için aktif rol oynamaya devam edeceği belirtildi.