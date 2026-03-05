Eşel Mobil Sistemi Resmen Yürürlüğe Girdi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden uygulamaya alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanacak yükselişin büyük bir kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimiyle karşılanacak.

Zamların Yüzde 75’i Vergiden Karşılanacak

Karara göre, petrol ürünlerinin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75’ine kadar olan kısmı ÖTV’den düşülecek. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki artışın büyük bölümü doğrudan pompaya yansımayacak.

Örneğin akaryakıt fiyatlarında 10 liralık bir artış olması durumunda bunun sadece 2,5 lirası tüketiciye yansıyacak, kalan 7,5 liralık kısmı ise vergi indirimiyle karşılanacak.

Bu uygulama ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Benzin, Motorin ve LPG İçin ÖTV Düzenlemesi

Yeni sistem kapsamında akaryakıt ürünlerinde uygulanabilecek ÖTV indirimleri için üst sınırlar da belirlendi.

Buna göre;

Benzinde litre başına 14,8277 TL’ye kadar , Mardin'de merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti İçeriği Görüntüle

Motorinde litre başına 13,9006 TL’ye kadar ,

LPG’de kilogram başına 11,3830 TL’ye kadar

ÖTV indirimi yapılabilecek.

Öte yandan akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanması halinde ise düşüşün yüzde 75’i kadar ÖTV yeniden artırılabilecek. Ancak bu artış 2 Mart tarihinde uygulanan ÖTV seviyesini aşamayacak.

Petrol Fiyatlarındaki Artış Etkili Oldu

Eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasının arkasında küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş bulunuyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın Hürmüz Boğazı’na uyguladığı geçiş ambargosu, uluslararası petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu durum akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya başlamıştı.

Bu gelişmeler sonrası beklenen 6,69 TL’lik motorin zammı ise eşel mobil sisteminin devreye alınacağı beklentisiyle ertelenmişti.

Enflasyonla Mücadele Amaçlanıyor

Yeni uygulama ile devletin önemli miktarda vergi gelirinden feragat ederek akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşa sınırlı yansıması sağlanacak.

Böylece hem vatandaşın bütçesi korunacak hem de akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisi azaltılacak.

Eşel Mobil Sistemi Daha Önce Uygulanmıştı

Türkiye’de eşel mobil sistemi daha önce 2021 yılının son çeyreğinde, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artışı sınırlamak amacıyla uygulanmıştı.

Ancak ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte sistem kaldırılmıştı. Yeni kararla birlikte eşel mobil sistemi yeniden yürürlüğe girmiş oldu.