Ankara'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Mehmetçik ile İftar Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'ın yolladığı füzenin Türkiye'ye yönelip havada imha edilmesi hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, NATO ile beraber tüm tedbirleri aldıklarını ve işi şansa bırakmadıklarını söyleyerek Orta Doğu'da yaşanan gerilime değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, işi asla şansa bırakmıyoruz. NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne ve milletin kararlılığına vurgu yaptı. Erdoğan, şehitlerin hatırasının milletin yolunu aydınlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz, şehitlerin ölmediğini, aksine onların yaşadıklarını müjdeleyen bir dinin mensuplarıyız. Şehitlerimizin aziz ruhları inşallah bize yol gösterecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz, başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır.” dedi.

Türkiye’nin tarih boyunca bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Ezanlarımızı susturmaya, şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenlerin hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.” ifadelerini kullandı.

Savunma alanındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Savunma ve havacılık ihracatında 2025 yılını 10 milyar doları aşan rekor bir rakamla tamamladık.” dedi.

Türkiye’nin güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, “Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.