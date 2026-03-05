İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Denizli’den alınan tüm numunelerin negatif olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında 16 Şubat’ta ifadeye çağrılan Denizli, 20 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Denizli, kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda tüm uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu, hazırlanan raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Soruşturma Nasıl Başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lâl Denizli’yi “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak” suçlamaları kapsamında ifadeye çağırmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından Denizli, polis eşliğinde Adli Tıp Kurumu’na götürülerek numune verdi. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Tanık İddialarına Sert Tepki

Dosyada yer alan bazı tanık ifadelerine de değinen Denizli, hakkında ortaya atılan iddiaların iftira olduğunu söyledi.

Bir tanığın kendisi hakkında ihale sözü verdiği iddiasına yanıt veren Denizli, söz konusu tarihte belediye başkanlığı adaylığının dahi gündemde olmadığını belirtti.

Denizli ayrıca gizli tanık tarafından dile getirilen “uyuşturucu kullandığı” iddiasını da kesin bir dille reddetti.

“Test Vermeyi Ben Talep Ettim”

Denizli, savcılığa avukatları aracılığıyla dilekçe vererek uyuşturucu testinin yapılmasını kendilerinin talep ettiğini ifade etti. Konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu kullandığımı ya da böyle bir ortamda bulunduğumu kesinlikle reddediyorum. Sporcu bir ailenin kızıyım, kendim de eski bir milli sporcuyum. Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden bile hicap duyuyorum.”

Denizli, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını da sözlerine ekledi.