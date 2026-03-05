İngiliz haber ajansı Reuters, İran'dan ateşlenen füze ve kamikaze İHA'ların, Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğünü bildirdi.



Azerbaycan basınında ve İngiliz haber ajansı Reuters'da yer alan iddialara göre İran'dan ateşlenen füze ve kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğü iddia edildi.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde havalimanı yakınlarında şiddetli bir patlama olduğu görüldü.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bölgedeki kaynaklar, saldırının ABD-İsrail ve İran arasında devam eden hava saldırılarının bir parçası olduğu düşünülüyor.



Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, İran sınırından yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunuyor.



ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri hedef alınsa da ilk kez bir İran İHA'sı Azerbaycan'a düştü.



Dün de İran'dan ateşlenen ve parçaları Hatay'a düşen füzenin NATO tarafından imha edildiği bildirilmişti. İran ordusu bugün yaptığı açıklamada Türk topraklarının hedef alınmadığını vurgulamıştı.