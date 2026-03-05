Kadın Memurlara Daha Uzun Doğum İzni

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi kapsamında Devlet Memurları Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılması planlanıyor. Düzenleme kabul edilirse kadın memurların doğum sonrası izin süresi artırılacak.

Mevcut uygulamada doğumdan sonra verilen 8 haftalık ücretli izin süresi 16 haftaya çıkarılacak. Böylece kadın memurlar için doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık analık izni uygulanabilecek.

Doğumdan Önce Çalışma İmkanı

Yeni düzenleme, doğum öncesi çalışma konusunda da esneklik getiriyor. Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın memurlar, isterlerse doğumdan önceki izin süresinin bir bölümünde çalışabilecek.

Bu kapsamda beklenen doğum tarihinden önceki 2 haftaya kadar görevine devam edebilen memurlar, kullanmadıkları izin süresini doğum sonrası döneme aktarabilecek.

Anne ve Bebek Sağlığı Hedefleniyor

Hazırlanan düzenlemeyle hem anne sağlığının korunması hem de doğum sonrası süreçte bebek bakımına daha fazla zaman ayrılması amaçlanıyor. Uzatılan doğum izni sayesinde çalışan annelerin aile yaşamı ile iş hayatı arasındaki dengeyi daha kolay kurabilmesi hedefleniyor.

Kanun teklifinin TBMM’de görüşülmesinin ardından kabul edilmesi halinde düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.