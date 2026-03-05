Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların arkasında İran’ın bulunduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı hedef alan saldırıların tüm yönleriyle incelendiği ve kullanılan İHA’ların teknik özelliklerinin araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir dille kınıyor. Meydana gelen olayın sorumluluğu tamamen İran’a aittir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerinin hazırlandığını belirterek, saldırıların karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.

İHA’lar Havalimanı ve Okul Yakınına Düştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Açıklamaya göre İHA’lardan biri Nahçıvan’daki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyünde bulunan bir okulun yakınlarına düştü.

Saldırı sonucu havalimanı binasında hasar meydana gelirken iki sivilin yaralandığı öğrenildi.

İran Büyükelçisi Dışişleri’ne Çağrıldı

Yaşanan gelişmelerin ardından İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede Azerbaycan tarafından İran’a resmi protesto notası verildi.

Azerbaycan yönetimi, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara karşı gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.