Onikişubat Belediyespor Zirve Yarışında

Ligde başarılı bir sezon geçiren Onikişubat Belediyespor, oynadığı 23 maçta 21 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 61 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Kahramanmaraş ekibi, sahasında oynayacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Rakip Fenerbahçe Medicana

Konuk ekip Fenerbahçe Medicana ise ligde oynadığı 25 maçta 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak 44 puan topladı. İstanbul temsilcisi, deplasmanda güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

Onikişubat Belediyespor – Fenerbahçe Medicana maçı,

📅 7 Mart 2026 Cumartesi günü

⏰ Saat 14.00’te oynanacak.

Karşılaşma Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede temsilcimiz, taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor.