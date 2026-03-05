Ünal, Ali Güven Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne bir arada siyaset yapmış, acı tatlı birçok hatırayı paylaşmış, birçok engeli beraber aşmış insanlarla beraber olduğunu söyledi.

Statüye bağlı siyaset yapmadıklarını vurgulayan Ünal, "Biz varlığımıza, kıymetimize, anlamımıza, kişiliğimize, karakterimize ve şahsiyetimize bağlı siyaset yaparız. Bizim vefayı anlamak için önce bu ilkeyi koymamız lazım. Çünkü vefa statüye değil, kişiliğedir, şahsiyetedir, insanlığadır. Vefa, samimiyettir, hasbiliktir, sahiciliktir." dedi.

Ünal, dürüstlüğün insanın kalbindeki, zihnindeki olanı söyleme cesareti olduğunu dile getirdi.

AK Parti siyasetinin dürüstlük üzerine kurulu olduğunu belirten Ünal, "Bizim il başkanlıklarımızda Cumhurbaşkanımızın bir cümlesi vardır. 'Siyasetin tek limanı vardır. O da ahlaktır' cümlesi yazar. Ahlak nedir? Ahlak yapılabilir olan her şeyi yapmamaktır. Ahlak bize yapılabilir olan şeylerden hangisini yapmanın meşru, hangisini yapmanın gayri meşru olduğunu söyler." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe altın harflerle yazılacak bir ahlaki duruş sergilediğini vurguladı.

"Bugün burada bizi bir arada tutan şey kardeşliğimizdir." diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklarda verdiğimiz mücadeledir. Bugün her zamankinden daha çok bir gerçekle kardeşlerim yüz yüzeyiz. Bugün bölgemiz adeta ateş çemberine dönmüşken her zamankinden daha çok AK Partili kadrolara ihtiyaç var. Her zamankinden daha çok vefaya, bu dava adamlarına ihtiyaç var. Bugün, Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onun liderliğine, vizyonuna, diplomaside yürüttüğü dahiyane dış politikaya ihtiyacımız var. O masada bizi ve bölgeyi temsil edecek liderliğine ihtiyacımız var."