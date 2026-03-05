Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sanatsal değerlerini korumak ve bu değerleri ulusal ile uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından “Sahne Maraş” markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmî koruma altına alındı.

Kültür ve sanat alanında önemli projelerden biri olan Sahne Maraş Tiyatro Okulu, elde ettiği sanatsal başarıların ardından artık marka olarak da tescillenmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte Kahramanmaraş’ın sanat alanındaki önemli değerlerinden biri daha kurumsal kimliğini güçlendirerek geleceğe taşınmış oldu.

10 Yıl Süreyle Koruma Altında

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının iş birliğiyle yürütülen başvuru süreci sonucunda “Sahne Maraş” markası 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescil edildi. Tescille birlikte marka, 10 yıl süreyle yasal koruma altına alınmış oldu.

Bu adım sayesinde Sahne Maraş adı yalnızca bir sanat projesi olmanın ötesine geçerek Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat alanındaki güçlü markalarından biri haline geldi.

Uluslararası Ödüllerle Dikkat Çekti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat alanında önemli bir eğitim ve üretim merkezi olarak faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu, bugüne kadar elde ettiği başarılarla da dikkat çekti.

Proje, 12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülüne layık görülürken, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödülleri’nde ise Başarı Emek Ödülü aldı. Bu ödüller, Sahne Maraş’ın sanatsal niteliğinin uluslararası platformlarda da takdir edildiğini ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesinin Üçüncü Marka Tescili

“Sahne Maraş”ın tescillenmesiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin marka tescil sayısı üçe yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel, sanatsal ve yöresel değerlerini korumak amacıyla marka ve coğrafi işaret çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

“Şehrin Kültürel Değerleri Korunacak”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın köklü kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca şehrin yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları ve kültürel değerlerine yönelik tescil çalışmalarının artırılacağı ve bu değerlerin ulusal ile uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere tanıtılması için yeni projelerin hayata geçirileceği ifade edildi.

Bu çalışmalarla Kahramanmaraş’ın zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, şehrin marka değerinin de her geçen gün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.