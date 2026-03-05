Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in adının görev yaptığı okula verilmesine karar verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren öğretmenin kaybının, başta eğitim camiası olmak üzere tüm Türkiye’yi derinden üzdüğü ifade edildi.

Açıklamada öğretmenlik mesleğinin topluma yön veren kutsal bir görev olduğuna vurgu yapılarak, Fatma Nur Çelik’in adının görev yaptığı okulda yaşatılmasının bir vefa ve minnet göstergesi olduğu belirtildi.

“Ortak Hafızanın Sembolü Olacak”

Bakanlık açıklamasında, öğretmen Fatma Nur Çelik’in yalnızca yaşanan acının değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın da bir sembolü olacağı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olan öğretmenlik mesleğinin adanmış neferlerinden Fatma Nur Çelik öğretmenimiz bundan böyle ortak hafızanın sembollerinden biri olacaktır. Bakanlığımız, öğretmenimizin adının görev yaptığı okulda yaşatılması yönünde karar almıştır.”

Okulun Yeni İsmi Belli Oldu

Alınan kararla birlikte okulun adı “Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilecek. Açıklamada ayrıca okulun yapımını bağış yoluyla üstlenen Borsa İstanbul yönetiminin de bu kararı desteklediği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, merhum öğretmene Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dilerken, öğretmenlerin güvenliği ve eğitim ortamlarının huzuru için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.