Azerbaycan Güvenlik Konseyi Acil Toplandı

Nahçıvan’a yönelik saldırı iddialarının ardından Azerbaycan’da üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplanan Azerbaycan Güvenlik Konseyi’nde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada Nahçıvan’daki sivil tesislere yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı. Aliyev, söz konusu saldırıyı “Azerbaycan’a karşı gerçekleştirilmiş bir terör eylemi” olarak değerlendirdi.

“Bu Saldırganlığı Kabul Etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırının sorumlularının mutlaka cezalandırılması gerektiğini belirterek İran yönetimine çağrıda bulundu.

Aliyev, İranlı yetkililerin Azerbaycan’a resmi bir açıklama yapması, özür dilemesi ve saldırının faillerini adalet önüne çıkarması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın böylesi bir saldırıyı kabul etmeyeceğini vurgulayan Aliyev, Silahlı Kuvvetlere misilleme hazırlıkları yapılması için talimat verdiğini açıkladı.

Büyükelçilik Saldırısını Hatırlattı

Konuşmasında geçmişte yaşanan olaylara da değinen Aliyev, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

O saldırı sırasında İran güvenlik güçlerinin uzun süre müdahale etmediğini ifade eden Aliyev, olayın Azerbaycan’a gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirildiğini savundu.

Aliyev, söz konusu saldırının failinin Azerbaycan’ın talebi üzerine idam edildiğini de hatırlatarak, Nahçıvan’daki saldırının da karşılıksız kalmayacağını söyledi.

“Her Güce Karşı Kendi Gücümüzü Gösteririz”

Azerbaycan’ın hiçbir zaman saldırgan bir politika izlemediğini belirten Aliyev, ülkesinin yalnızca kendi toprak bütünlüğünü korumak için hareket ettiğini dile getirdi.

Aliyev, Karabağ’daki işgalin sona erdirilmesine atıfta bulunarak, Azerbaycan’ın gerektiğinde gücünü göstermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Nahçıvan’daki Saldırıda Sivil Alanlar Hedef Alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği duyuruldu.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre:

İHA’lardan biri Nahçıvan Uluslararası Havalimanı yakınlarına düştü

Bir diğeri ise Şekerabad köyündeki bir okulun yakınında patladı

Saldırıda havalimanı binasında hasar oluştuğu ve 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

İran Büyükelçisi Dışişleri’ne Çağrıldı

Olayın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı diplomatik girişim başlattı. İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, bakanlığa çağrılarak kendisine resmi protesto notası verildi.

Aliyev, saldırı sonrası diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini ve sınır güvenliği başta olmak üzere tüm askeri birimlerin yüksek alarm durumuna geçirildiğini açıkladı.

Bölgedeki Gerilim Yakından Takip Ediliyor

Nahçıvan’daki saldırı iddiaları ve Azerbaycan’ın verdiği sert tepki, Güney Kafkasya’daki güvenlik dengeleri açısından yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.

Uluslararası kamuoyu, Azerbaycan ile İran arasındaki gelişmeleri yakından izlerken bölgede atılacak diplomatik ve askeri adımlar merakla bekleniyor.