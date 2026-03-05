TOKİ’den Ankara Kurası İçin Yeni Açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara merkez ilçelerini kapsayan sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen hak sahipliği kura çekilişiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

TOKİ’nin açıklamasına göre, 3 Mart 2026 tarihinde yapılan “Ankara Merkez Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kurası” sonrasında yapılan teknik incelemede sistem kaynaklı bir hata tespit edildi.

497 Hak Sahibi Eksik Belirlendi

Yapılan değerlendirmelerde kura çekilişi sırasında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle toplam 497 hak sahibinin eksik belirlendiği ortaya çıktı.

TOKİ, söz konusu durumun ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin hızlı şekilde başlatıldığını bildirdi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Doğrudan Hak Sahibi Oldu

Eksik belirlenen kontenjanın 227’sinin şehit yakını ve gazi kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Bu kategori için uygulanan özel kontenjan kuralları gereği, söz konusu 227 vatandaşın yeniden kura yapılmasına gerek kalmadan doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı açıklandı.

Kalan 270 Konut İçin Yeni Kura Çekilecek

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 konut için ise yeni bir kura çekilişi yapılacağı duyuruldu.

TOKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, ek kura çekilişi:

Tarih: 6 Mart 2026

Saat: 10.00

Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın

Vatandaşlar çekilişi çevrim içi olarak takip edebilecek.

Sonuçlar E-Devlet’ten Sorgulanabilecek

Yeniden yapılacak kura çekilişinin ardından sonuçların E-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği bildirildi.

TOKİ yetkilileri, sürecin şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütüldüğünü ve hak sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.