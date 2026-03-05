İran’dan Türkiye’ye Füze İddialarına Yanıt

İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, İran’ın Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğu vurgulanırken, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye’yi hedef almadığı ifade edildi.

Tahran yönetimi, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye ile doğrudan bir bağlantısı bulunmadığını belirtti.

MSB: Balistik Mühimmat Havada İmha Edildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise İran’dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçen ve Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mühimmata Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında angajman sağlanarak müdahale edildiği ve tehdidin havada imha edildiği bildirildi.

Hatay’a Düşen Parçaların Kaynağı Açıklandı

Tehdidin havada imha edilmesinin ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçalara ilişkin de açıklama yapıldı.

MSB, Dörtyol’da bulunan mühimmat parçalarının tehdidin imha edilmesi sırasında kullanılan hava savunma füzesine ait olduğunu belirtti.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Türkiye’den Net Mesaj: “Tehdit Nereden Gelirse Gelsin Karşılık Verilecek”

Açıklamada Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu vurgulanırken, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kimden ve nereden gelirse gelsin, topraklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya muktediriz. Hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.”

Bölgesel Gerilim İçin Uyarı

Yetkililer ayrıca bölgede gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği belirtilirken, süreç kapsamında NATO ve diğer müttefik ülkelerle istişarelerin sürdürüleceği ifade edildi.