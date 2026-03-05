N.B. idaresindeki 25 ADL 470 plakalı kamyonet, yoğun tipinin etkili olduğu Karasu Mahallesi mevkisinde Mehmet Arslan'ın kullandığı 59 AFL 814 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin kepçesinin yolu açmasıyla kaza yerine ulaştı.

Sürücülerden Arslan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.