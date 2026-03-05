Orta Doğu’daki Gerilim Piyasaları Etkiliyor

Orta Doğu’da son dönemde yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmeler küresel finans piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Bölgeden gelen her yeni gelişme yatırımcıların kararlarını etkilerken, piyasalarda yukarı ve aşağı yönlü sert dalgalanmalar yaşanabiliyor.

Uzmanlar, özellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde yatırımcıların daha temkinli davrandığını ve güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına yöneldiğini ifade ediyor.

Altın Güvenli Liman Olmaya Devam Ediyor

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, son günlerde yeniden dikkat çekiyor. Küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında zaman zaman hızlı yükselişler görülürken, bazı günlerde ise kâr satışlarına bağlı olarak geri çekilmeler yaşanabiliyor.

Kahramanmaraş’ta kuyumcular ve yatırımcılar da bu hareketliliği yakından takip ediyor. Şehirde altına olan talebin özellikle belirsizlik dönemlerinde arttığı ifade ediliyor.

Uzmanlardan “Dalgalanma Sürebilir” Uyarısı

Ekonomistler, jeopolitik risklerin küresel piyasalarda kısa vadede dalgalı bir seyir oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomik verilerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre altının güvenli liman özelliği bu tür dönemlerde daha belirgin hale geliyor ve yatırımcılar riskten kaçınmak için altına yöneliyor.

Kahramanmaraş’ta Yatırımcılar Piyasayı Yakından Takip Ediyor

Altın fiyatlarındaki hareketlilik Kahramanmaraş’ta da yakından izleniyor. Kuyumcu esnafı, özellikle küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek yatırımcıların piyasadaki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ifade ediyor.

Piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında hem yükseliş hem de geri çekilmelerin bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.