Toplam 27 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan ve düğün, etkinlik ile konser konseptini tek çatı altında buluşturacak şekilde planlanan Maxora’nın, bölgenin en kapsamlı organizasyon ve yaşam merkezi olması hedefleniyor.

Modern mimarisi ve güçlü teknik donanımıyla dikkat çeken yatırımın, Kahramanmaraş’ı ulusal ölçekte rekabet edebilen bir organizasyon merkezine dönüştürme vizyonunun önemli bir adımı olduğu vurgulandı.

Maxora Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkma iradesini, üretme kararlılığını ve geleceğe duyduğu güveni temsil eden bir vizyonu paylaşmak için buradayız. Deprem sonrası süreçte şehrimizin gösterdiği dayanışma, yeniden inşa gücü ve birlikte hareket etme kültürü bize çok önemli bir gerçeği yeniden hatırlattı: Kahramanmaraş sadece toparlanan bir şehir değildir; her zorluktan sonra kendini daha ileriye taşıyabilen güçlü bir şehirdir. MAXORA, işte bu inancın somutlaşmış halidir. 27 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz ve birinci fazını Mayıs ayında faaliyete alacağımız, 2027 yılında ise tümüyle tamamlayacağımız bu yaşam merkezi; 600 ve 2 bin kişilik kapalı etkinlik salonları, bin 500 kişilik açık organizasyon alanı, Otel, kafe ve restoranlar, Bayan-erkek kuaförleri, güzellik merkezi, Kuyumcu, çiçekçi, mobilya, gelinlik-damatlık, beyaz eşya, halı ve perde mağazalarıyla sadece belirli günlerde kullanılan bir organizasyon alanı değil; yılın 12 ayı yaşayan, üreten ve ekonomik değer oluşturan entegre bir ticari ve sosyal yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.” dedi.

Akpınar konuşmasına şöyle devam etti:

"Proje tamamlandığında 10 milyon Euro yatırım değeri ve yaklaşık 300 kişilik istihdam kapasitesiyle MAXORA, şehrimizin ekonomik dinamizmine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu yatırım, günübirlik kazanç hedefleyen bir anlayışın ürünü değildir. Çok paydaşlı yapısı, yıl geneline yayılan faaliyet modeli ve sürdürülebilir gelir kurgusuyla istikrarlı nakit akışı üreten güçlü bir işletme ekosistemi olarak planlanmıştır. MAXORA'da amacımız yalnızca bir mekân inşa etmek değil; düğün ve etkinlik sektörünü yeni bir organizasyon anlayışıyla buluşturmaktır. Şehir dışından ve ilerleyen süreçte yurt dışından gelecek misafirleri konaklama ve etkinlik hizmetleriyle ağırlayarak Kahramanmaraş'ı düğün ve etkinlik turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yönüyle MAXORA, Türkiye'de düğün ve organizasyon sektörünü daha bütünleşik, daha sürdürülebilir ve daha profesyonel bir yapıya taşıyan yeni nesil bir model ortaya koymaktadır. MAXORA, sektör paydaşlarımız için bir rekabet alanı değil; birlikte büyüyeceğimiz, iş hacmini artıracağımız ortak bir ekosistemdir. Bugün burada bulunan tüm iş ortaklarımızla uzun vadeli iş birliklerine açık olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Bizim için bu yatırımın en büyük değeri ticari büyüklüğünden ziyade, şehrimizde örnek gösterilecek ve referans alınacak bir model ortaya koymaktır. MAXORA markası altında oluşturduğumuz bu sürdürülebilir işletme yapısının, ilerleyen süreçte farklı şehirlerde de uygulanabilir bir modele dönüşmesini ve Kahramanmaraş'tan doğan bu vizyonun ülke genelinde bir başarı hikâyesine evrilmesini hedefliyoruz.” dedi.

Programda proje ile ilgili detaylı sunumlar yapılarak Maxora’nın mimari yapısı, teknik altyapısı ve hizmet anlayışı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Program sonunda Aksu Haber’e konuşan Maxora Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akpınar proje hakkında bilgiler paylaştı. Program çekilen toplu hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.