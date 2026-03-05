Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden yapılanma ve şehirleşme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehir genelinde sürdürülen yatırımlar kapsamında Andırın ilçesine kazandırılan büyük ölçekli projeler düzenlenen toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve toplam yatırım bedeli 1 milyar TL’yi aşan alt ve üstyapı projelerinin açılış programı, Andırın Atıksu Arıtma Tesisi’nde düzenlendi.

Törene Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdülkadir Kayıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, ilçeye kazandırılan yatırımların Andırın’ın gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Şehrin abisi Fırat Görgel memleketi için gecesini gündüzüne katıyor ve hiç durmadan çalışıyor. Andırın’ımıza kazandırılan bu yatırımlar ilçemizin geleceği açısından son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten yetkililer, altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından sosyal projelere kadar birçok alanda yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Açılışı yapılan projelerin Andırın’ın altyapı kapasitesini güçlendirmesi, çevre sağlığını koruması ve ilçede yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.