Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Mağralı Mahallesi 43081 Sokak’ta bulunan 3 katlı müstakil binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde tek başına yaşayan 53 yaşındaki Tuncay Zengin’in ikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak yapılan incelemede evde bulunan Tuncay Zengin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınlarının ifadelerine göre Zengin’in yoğun alkol tükettiği ve uyku ilacı kullandığı öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.