İstiklalspor Zirve Takibini Sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligde oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 57 puanla ikinci sırada bulunuyor. Temsilcimiz, Aksaray deplasmanından üç puanla dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor ise 26 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 38 puan topladı ve orta sıralarda yer alıyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Aksaray Bld. – Kahramanmaraş İstiklalspor maçı,

📅 8 Mart 2026 Pazar günü

⏰ Saat 13.30’da oynanacak.

Aksaray Dağılgan Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın Yaay platformu ile Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

İlk Maçı İstiklalspor Kazanmıştı

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Kahramanmaraş’ta oynanan mücadeleyi Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor 2-1 kazanmıştı. Temsilcimiz deplasmanda da galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.