Yapılan operasyonda ekipler tarafından 29,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet aseton ele geçirildi.

Öte yandan Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada ise 21,25 gram esrar, 5,63 gram metamfetamin, 1 adet sarılmış esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.