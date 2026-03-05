Alt Sıraları Yakından İlgilendiriyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, ligde oynadığı 23 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Suvermez Kapadokya Spor ise 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Karşılaşma Nevşehir’de bulunan Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha’da oynanacak. Mücadelenin Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Kapadokya Spor – Kahramanmaraşspor maçı,

📅 8 Mart 2026 Pazar günü

⏰ Saat 13.30’da oynanacak.

İlk Maç Beraberlikle Bitmişti

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Kahramanmaraş temsilcisi, Nevşehir deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligde rahat bir nefes almayı hedefliyor.