Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Türkiye genelinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. 67 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar, son 5 gündür aralıksız şekilde sürdürüldü.

Operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 638 şüpheli gözaltına alındı.

266 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 266’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyona Binlerce Personel Katıldı

Uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçleri geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Operasyonlara 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı.

“Uyuşturucuyla Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonları gerçekleştiren emniyet personeli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları da çalışmalarından dolayı tebrik edildi.