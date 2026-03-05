Azerbaycan’dan İran’a Sert Tepki

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırıları, bölgede diplomatik krize yol açtı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının saldırıya ilişkin iddiaları reddettiğinin hatırlatıldığı ancak teknik incelemelerin saldırıların İran topraklarından yapıldığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İran’ın saldırıyla ilgili yaptığı inkârın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

4 İHA Gönderildi, Biri Düşürüldü

Azerbaycan makamlarının paylaştığı bilgilere göre, Nahçıvan’a yönelik saldırıda toplam 4 insansız hava aracı kullanıldı.

Yetkililer, bu İHA’lardan birinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diğer İHA’ların ise sivil hedefleri hedef aldığı belirtildi.

Okul ve Sivil Altyapı Hedef Alındı

Azerbaycan’ın açıklamasına göre saldırılarda sivil alanlar hedef alındı. İHA’lardan biri Nahçıvan’daki uluslararası havalimanı çevresine düşerken, bir diğeri Şekerabad köyündeki okul binasının yakınında patladı.

Okulun ders saatlerinde hedef alınması büyük endişe yaratırken, söz konusu İHA’nın hedefi tam olarak vuramadan yakında yere çarparak infilak ettiği bildirildi.

Saldırılarda havalimanı binasında hasar oluştu ve 4 sivil yaralandı.

İran’dan Özür Talebi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak İran yönetimine açık çağrıda bulundu.

Bakü yönetimi, İran Silahlı Kuvvetlerinin inkâr politikasını sonlandırmasını, saldırı nedeniyle resmi özür dilemesini ve olayın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Diplomatik Gerilim Tırmanıyor

Saldırı sonrası İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede İran’a resmi protesto notası verildi.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan’daki saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi ve Azerbaycan ordusuna misilleme hazırlıkları yapılması yönünde talimat verdi.

Bölgedeki Gelişmeler Yakından İzleniyor

Nahçıvan’daki saldırı ve ardından gelen sert açıklamalar, Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti.

Uzmanlar, Azerbaycan ile İran arasındaki diplomatik krizin önümüzdeki günlerde bölgesel güvenlik açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyor.