Kahramanmaraş’ta Fitre Yardımları Ramazan’da Artıyor

Kahramanmaraş’ta her yıl Ramazan ayında fitre ve zekât yardımları önemli ölçüde artıyor. Hayırsever vatandaşlar, mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine, yardım kuruluşlarına ve vakıflara fitrelerini ulaştırarak dayanışma örneği sergiliyor.

Özellikle Ramazan ayının son günlerinde ihtiyaç sahiplerinin bayram hazırlıklarını yapabilmesi için fitrelerin erkenden verilmesi tavsiye ediliyor.

Fitre (Fıtır Sadakası) Nedir?

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın şükrü olarak verilen bir ibadettir. Dinen zengin sayılan ve Ramazan ayının sonuna ulaşan her Müslümanın, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına fitre vermesi vacip kabul edilir.

Bu ibadet, toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir gelenek olarak görülür.

2026 Fitre Ne Kadar?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de fitre miktarı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Ramazan ayı fitre miktarı kişi başı 240 TL olarak belirlendi.

Belirlenen bu tutar aynı zamanda bir günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kabul ediliyor. Fitre miktarı belirlenirken bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayabilecek asgari tutar esas alınıyor.

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitrenin verilme zamanı da vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Vacip olduğu zaman: Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı

En faziletli zaman: Ramazan ayı içerisinde, bayramdan önce verilmesi

Son zaman: Bayram namazından önce verilmesi tavsiye edilir

Fitre bayram günü de verilebilir ancak bayram sonrasına bırakılması uygun görülmez.

Fitre Kimlere Verilir?

Fitre yardımı, ihtiyaç sahibi olan kişilere verilmelidir. İslam dinine göre fitre şu kişilere verilebilir:

Fakir ve ihtiyaç sahipleri

Maddi sıkıntı yaşayan kişiler

Borçlu olan kimseler

Bir kişinin fitresi tek bir ihtiyaç sahibine verilebileceği gibi, birden fazla kişiye de paylaştırılabilir.

Fitre Kimlere Verilmez?

Fitre verirken bazı kişilere verilmesi dinen uygun görülmez. Bunlar:

Anne ve baba

Dede ve büyükanne

Çocuklar ve torunlar

Eş

Maddi durumu iyi olan kişiler

Bu kişilere fitre verilmesi geçerli sayılmaz.

Kimler Fitre Vermekle Yükümlüdür?

Ramazan Bayramı’na ulaşan ve temel ihtiyaçları ile borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman fitre vermekle yükümlüdür. Nisap miktarı yaklaşık olarak 80 gram altın veya bu değerde para ve mal olarak kabul edilir.

Hanefi mezhebine göre bu malın üzerinden bir yıl geçmesi şart değildir. Şafii mezhebine göre ise bayram günü yetecek kadar imkânı olan her Müslüman fitre vermelidir.