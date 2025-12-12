Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlık temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 14.00’te başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sürerek 15.20’de sona eren toplantıya işçi kesimi katılmadı.

Toplantı öncesinde TÜRK-İŞ heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bir mektup sundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, mektubun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komisyonun mevcut yapısı değişmediği sürece toplantılara katılmayacaklarını bir kez daha yineledi.

Bakan Işıkhan ise toplantı öncesinde yaptığı kısa değerlendirmede, sürecin “sosyal diyaloğa açık şekilde tamamlanacağına inandığını” ifade etti. Buna rağmen toplantı, işçi temsilcileri olmadan; Bakanlık yetkilileri ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRK-İŞ: “Geçen yılki kaybın telafi edilmesi gerekiyor”

Ramazan Ağar açıklamasında, TÜRK-İŞ’in 1974’ten bu yana işçileri temsil ettiğini ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararların hükümet ve işveren oylarıyla alındığını vurguladı. 24 Aralık 2024’te alınan kararla, bu nedenle komisyon çalışmalarına katılmama yönünde tutum belirlediklerini hatırlattı.

Ağar, elektrik, doğalgaz ve su başta olmak üzere temel giderlere gelen zamların işçilerin alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, geçen yıl yüzde 44,38 olan enflasyona karşılık yüzde 30 zam yapılması nedeniyle oluşan yüzde 14,38’lik kaybın telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Asgari Ücret İçin Senaryolar Masada

İlk toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken, yaklaşık 30 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için farklı zam senaryolarının önümüzdeki toplantılarda ele alınması bekleniyor. Komisyonun ikinci toplantısının tarihi ise henüz açıklanmadı.

Asgari ücret görüşmelerinde önümüzdeki günlerde işçi, işveren ve hükümet kanadından gelecek yeni açıklamalar, sürecin seyrini belirleyecek.