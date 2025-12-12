Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusunda da güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Uyarıya göre; Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun’un doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağış miktarının 20 ila 75 kilogram/metrekare arasında değişmesi beklenirken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde ise 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, beklenen hava koşulları nedeniyle sel ve su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayları, ayrıca kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda yaşayanların tedbirli olması istendi.

Yetkililer, Doğu Karadeniz’de yaşayan vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri, zorunlu olmadıkça riskli bölgelere seyahat etmemeleri ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.