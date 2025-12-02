Gaziantep Baklavası: Asırlık Geleneğin Gücü

Gaziantep baklavası, dünyada bile marka haline gelmiş bir tat. İncecik açılan hamuru, fıstığın yoğunluğu, ustalık gerektiren pişirme tekniği ve dengeli şerbetiyle rakipsiz kabul ediliyor. UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Antep, baklava konusundaki iddiasını yıllardır tartışmasız sürdürüyor.

Çorum Baklavası: Sessiz ve Derinden Gelen Bir Lezzet

Çorum ise bu yarışta son dönemde hızla öne çıkmaya başladı. 23 Şubat 2024’te yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret tescilini almasıyla geleneksel lezzet artık resmi olarak koruma altına alındı. Çorum baklavasının coğrafi işaret tescili almasıyla kentteki tescilli ürün sayısı 28'e yükseldi.

Çorum baklavası, Gaziantep baklavasından farklı olarak:

Daha hafif ve az şerbetli bir yapıya sahiptir.

Katmanları biraz daha kalın, hamur dokusu ise daha belirgindir.

Genellikle cevizli yapılır ve ceviz aroması daha ön plandadır.

Şerbet oranı düşük olduğu için daha az bayıcı, daha sade bir tat sunar.

Sonuç: Tatlı bir rekabet, kazanan ise tüketici

Türkiye’de baklava sahnesi artık tek bir şehrin tekelinde değil. Çorum’un bu çıkışı hem gastronomi alanını zenginleştiriyor hem de baklava severlere daha fazla seçenek sunuyor.