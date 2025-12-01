ATV’nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan bölümde başarılarıyla dikkat çeken yarışmacılar, büyük ödül yolculuğunda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Baraj Sorularını Rahatlıkla Geçti

Programda yarışan Barkın Kenet, hem ilk barajı hem de ikinci baraj sorularını zorlanmadan geçti. Hızlı ve kendinden emin cevaplarıyla dikkat çeken yarışmacı, 300 bin TL’lik kritik eşiğe ulaştı ve büyük soruyu açtırdı.

300 Bin TL’lik Soru: “Trabzonspor'un Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı Kimdir?”

Yarışmanın 10. sorusunda karşısına futbol tarihine dair bir soru çıktı:

“Trabzonspor Kulübü’nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?”

Seçenekler arasında karar vermekte zorlanan yarışmacı, joker hakkı kalmadığı için büyük risk almak istemediğini söyledi.

Yarışmacının Kararı: Çekilmek

Sorunun cevabından emin olmayan Barkın Kenet, yarışmadan çekilme kararı aldı.

Açıklanan doğru cevap: Ali Osman Ulusoy oldu.

Soruyu bilmeden çekildiği için rahatlayan yarışmacı, “Doğru karar verdim” diyerek stüdyodan 200 bin TL ile ayrıldı.

Trabzonspor’un kuruluş dönemine dair detaylı bilgi gerektiren soru, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yarışmacının çekilme kararı, hem izleyiciler hem de futbolseverler arasında geniş yankı buldu.