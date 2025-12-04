Sosyal medyada “Ankara abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık’ın paylaştığı bir video Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 11 yaşındaki engelli Adnan’ın yıllarca bir güvercin kümesinde yaşamaya mahkum edildiği ortaya çıktı.

Oyanık, videonun ardından yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Adnan bizi affet. Seni görmedik. Adnan 11 yaşında, baba vefat etmiş anne başka bir adamla gitmiş. Belden altı tutmuyor, engelli. Amcası bir güvercin kümesine koymuş, yıllarca burada yaşamış. Kimsenin haberi yok, herkesten saklamış. Ne belediye ne kaymakamlık hiçbir yere başvurmamış. Bir komşusu tevafuk eseri olaya şahit olup hemen bize haber vermiş Allah ondan razı olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bilgi verdik, Adnanı buradan kurtaracağız."

Yürek sızlatan görüntüler kısa sürede gündem olurken destek çağrıları büyüdü.

Bakan Mahinur Göktaş devrede

Olayın duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da harekete geçti.

Yasin Oyanık gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

“Bakanımız talimat verdi. Bakanlığımız Adnan’a sıcak bir yuva bulacak. Amcası hakkında da hukuki süreç başlatılacak.”

Adnan için yeni bir hayat başlıyor

Geçici olarak güvenli bir eve yerleştirilen Adnan’ın yaşam koşullarının tamamen değiştirilmesi için çalışmalar sürüyor.